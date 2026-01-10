Пользователи Telegram пожаловались на сбой работы приложения. Скрин

В прошлый раз пользователи жаловались на сбои в мессенджере 1 января 2026 года. Наибольшее количество жалоб было зафиксировано от жителей Самарской области и Башкортостана. Сообщения о неполадках также поступали из Чувашии, Ульяновской и Саратовской областей, а также из Приморского края. Преимущественно пользователи информировали об общем нарушении работы приложения. Кроме того, отмечались проблемы с получением уведомлений и доступом в личный кабинет.