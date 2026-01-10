Ричмонд
Пользователи Telegram пожаловались на сбой работы приложения. Скрин

Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram зафиксирован по всей России: пользователи сообщают о неполадках при от правке сообщений и загрузке видео. Такая информация приводится в данных сервиса Downdetector.

У некоторых россиян произошли сбои в работе мессенджера.

В работе Telegram зафиксированы сбои.

Так, пользователи из разных регионов России массово сообщают о сбоях в работе сервиса, У них не отправляются сообщения, не загружаются видео, возникают регулярные зависания при просмотре и написании комментариев. Наибольшее количество жалоб поступает от пользователей из Тулы, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Крыма, передает сайт сервиса.

В прошлый раз пользователи жаловались на сбои в мессенджере 1 января 2026 года. Наибольшее количество жалоб было зафиксировано от жителей Самарской области и Башкортостана. Сообщения о неполадках также поступали из Чувашии, Ульяновской и Саратовской областей, а также из Приморского края. Преимущественно пользователи информировали об общем нарушении работы приложения. Кроме того, отмечались проблемы с получением уведомлений и доступом в личный кабинет.