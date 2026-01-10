ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром в Хабаровске из-за непогоды в Приморье, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Вылет рейса 5801 Владивосток-Москва (“Аэрофлот”), запланированный на 9.20 (02.20 мск), задержан до 19.30 (12.30 мск). По причине сложных метеоусловий Владивостока воздушное судно было вынуждено уйти на запасной аэропорт в Хабаровск», — говорится в сообщении.
Рейс «Аэрофлот» 1703 направлением Владивосток-Москва, запланированный на 14.40 (07.40 мск), перенесен на 11 января, 5.20 (22.20 мск 10 января).
В Москве прошел сильный снегопад, обновлен суточный рекорд по количеству выпавших в столице осадков. В субботу столичный аэропорт «Шереметьево» объявлял о закрытии на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями: ограничения продлятся до 10.00 мск, при этом рейсы на вылет выполняются в полном объеме.