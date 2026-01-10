Самолет, летевший из Москвы во Владивосток, ушел на запасной аэродром

На 10—11 января в Приморье действует штормовое предупреждение. В районах края с раннего утра субботы идет сильный снег, местами очень сильный, отмечается штормовой ветер порывами до 30 метров в секунду. В регионе отменены внутренние авиарейсы. Кроме того, задержаны два рейса из Владивостока в Москву, ДВТП сообщала, что отправления ждут более 700 пассажиров.