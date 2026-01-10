Ричмонд
Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram

Россияне сообщили о сбое в работе Telegram.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, насчитывается почти тысяча жалоб, следует из данных детектора сбоев у популярных интернет-ресурсов Detector404.

Так, больше всего жалоб поступает от жителей Магаданской области. Также в топ-5 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Хакасия, Тульская область и Республика Алтай.

При этом более половины россиян, у которых возникли трудности в работе мессенджера, являются пользователями Android, треть — iOS.

В основном пользователи сообщают о сбое в работе мобильного приложения. Также у многих не работают оповещения и сайт.