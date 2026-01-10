Ричмонд
В Ростове 18 января будет работать 11 пунктов по приему новогодних елок

В Ростове организуют прием новогодних елок для переработки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове пройдет экологическая акция по приему хвойных деревьев после новогодних праздников. Таким образом власти города намерены развивать культуру раздельного сбора отходов и их правильной утилизации, что позволит предотвратить образование несанкционированных свалок.

Прием новогодних елей, сосен и пихт будет организован в воскресенье, 18 января 2026 года, на 11 специальных площадках по всему городу. Все пункты будут работать в утренние и дневные часы:

— Советский район: ул. Еременко, 101−103 (Левенцовка); ул. Зорге, 21 (кампус ЮФУ).

— Железнодорожный район: пр. Стачки, 28 (стадион «Локомотив»).

— Ленинский район: пер. Соборный, 15/51.

— Первомайский район: пр. Шолохова, 292; пр. Сельмаш, 2.

— Пролетарский район: ул. Вересаева, 101/1, стр. 2 (сквер с фонтаном); ул. Подвойского, 68 (ЖК «Красный Аксай»).

— Октябрьский район: ул. Петренко, 1.

— Ворошиловский район: угол пр. Космонавтов и ул. Комарова (парк «Дружба»).

— Кировский район: ул. Пушкинская, 214.

Все собранные деревья пойдут на дальнейшую переработку.

