В Ростове 18 января будет работать 11 пунктов по приему новогодних елок

В Ростове пройдет экологическая акция по приему хвойных деревьев после новогодних праздников. Таким образом власти города намерены развивать культуру раздельного сбора отходов и их правильной утилизации, что позволит предотвратить образование несанкционированных свалок.
Прием новогодних елей, сосен и пихт будет организован в воскресенье, 18 января 2026 года, на 11 специальных площадках по всему городу. Все пункты будут работать в утренние и дневные часы:
— Советский район: ул. Еременко, 101−103 (Левенцовка); ул. Зорге, 21 (кампус ЮФУ).
— Железнодорожный район: пр. Стачки, 28 (стадион «Локомотив»).
— Ленинский район: пер. Соборный, 15/51.
— Первомайский район: пр. Шолохова, 292; пр. Сельмаш, 2.
— Пролетарский район: ул. Вересаева, 101/1, стр. 2 (сквер с фонтаном); ул. Подвойского, 68 (ЖК «Красный Аксай»).
— Октябрьский район: ул. Петренко, 1.
— Ворошиловский район: угол пр. Космонавтов и ул. Комарова (парк «Дружба»).
— Кировский район: ул. Пушкинская, 214.
Все собранные деревья пойдут на дальнейшую переработку.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.