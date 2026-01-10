Ричмонд
Волейбольная «Омичка» установила исторический рекорд

Как стало известно «СуперОмску», к моменту публикации материала уже реализовано порядка 11 тысяч билетов на домашнюю игру «Омички» против саратовского «Протона».

Источник: Яндекс Маркет

Если учесть желающих обзавестись местами в кассах перед игрой, то цифра может стать еще больше.

Тем не менее, уже сейчас количество болельщиков можно назвать рекордным за всю историю команды.

Для сравнения, партию с «Динамо-Ак Барс» в Арене 8 декабря 2025 года посетило 5 тысяч человек. А базовая вместимость СКК имени Виктора Блинова, где раньше играл омский волейбольный клуб, достигала 6 тысяч мест.

Отметим, это уже вторая встреча «Протона» и «Омички» в рамках Суперлиги чемпионата России 2025 / 2026. Саратовчанки тогда одержали победу со счетом 3:0.

Матч «Омичка» и «Протона» состоится в Омске в субботу, 10 января 2025 года. Начало в 16:00.