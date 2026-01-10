Волейбольная «Омичка» установила исторический рекорд

Для сравнения, партию с «Динамо-Ак Барс» в Арене 8 декабря 2025 года посетило 5 тысяч человек. А базовая вместимость СКК имени Виктора Блинова, где раньше играл омский волейбольный клуб, достигала 6 тысяч мест.