Волейбольная «Омичка» установила исторический рекорд

Если учесть желающих обзавестись местами в кассах перед игрой, то цифра может стать еще больше.
Тем не менее, уже сейчас количество болельщиков можно назвать рекордным за всю историю команды.
Для сравнения, партию с «Динамо-Ак Барс» в Арене 8 декабря 2025 года посетило 5 тысяч человек. А базовая вместимость СКК имени Виктора Блинова, где раньше играл омский волейбольный клуб, достигала 6 тысяч мест.
Отметим, это уже вторая встреча «Протона» и «Омички» в рамках Суперлиги чемпионата России 2025 / 2026. Саратовчанки тогда одержали победу со счетом 3:0.
Матч «Омичка» и «Протона» состоится в Омске в субботу, 10 января 2025 года. Начало в 16:00.