В Иркутске произошло аварийное отключение света в Куйбышевском районе

Под отключение попала часть домов на десятке улиц.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Куйбышевском районе Иркутска произошло масштабное отключение электричества днем 10 января. Как сообщили энергетики в канале «Свет 38», без света остались жилые дома на десятках улиц, включая Глеба Успенского, Губернатора Трескина, Енисейскую, Ермака, Ивана Галкина и другие.

— Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения, — поделились энергетики.

По предварительным данным, ориентировочное время полного восстановления электроснабжения запланировано на 19:00 10 января. Абонентам, попавшим в зону отключения, рекомендуют уточнять актуальную информацию у энергоснабжающей организации. С полным списком адресов попавших под отключение можно ознакомиться ниже.