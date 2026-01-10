В Иркутске произошло аварийное отключение света в Куйбышевском районе

По предварительным данным, ориентировочное время полного восстановления электроснабжения запланировано на 19:00 10 января. Абонентам, попавшим в зону отключения, рекомендуют уточнять актуальную информацию у энергоснабжающей организации. С полным списком адресов попавших под отключение можно ознакомиться ниже.