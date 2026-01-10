Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске полиция провела рейд в популярном у подростков ночном клубе

Поводом для проверки послужили сообщения от граждан, что заведение свободно посещают несовершеннолетние, которым продают спиртное, а также имеют место факты распространения наркотиков.

Источник: Unsplash

Во время рейда правоохранители выявили в клубе сразу нескольких подростков-нарушителей. Один из них — 16-летний юноша — находился там после 22:00. На двоих 17-летних парней были оформлены протоколы за отсутствие и порчу паспортов, а еще на еще одного 17-летнего хабаровчанина полицейские составили протокол за распитие алкоголя в общественном месте.

Также в соцсети появилась информация о том, что во время рейда из карманов верхней одежды посетителей пропали деньги. Однако заявлений о хищении в полицию до настоящего времени не поступало.