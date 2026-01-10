В Хабаровске полиция провела рейд в популярном у подростков ночном клубе

Во время рейда правоохранители выявили в клубе сразу нескольких подростков-нарушителей. Один из них — 16-летний юноша — находился там после 22:00. На двоих 17-летних парней были оформлены протоколы за отсутствие и порчу паспортов, а еще на еще одного 17-летнего хабаровчанина полицейские составили протокол за распитие алкоголя в общественном месте.