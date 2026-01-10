Подпишут только казахстанцев? в «Астане» сделали заявление об инвесторе и трансферах

В команду в это трансферное окно на ключевые позиции будут приглашены только три казахстанских футболиста — центральный защитник, центральный полузащитник и крайний защитник, способный сыграть на обоих флангах. На этом трансферная работа в зимнее окно будет завершена.

Что касается летнего трасферного окна, то там уже будет всё зависеть от амбиций инвестора, который придёт в клуб".