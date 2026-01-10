В Башкирии за сутки выявили почти три десятка пьяных водителей

В связи с этим в Госавтоинспекции обратились к жителям. В ведомстве призвали граждан не быть безучастными и сообщать о случаях, когда нетрезвый человек собирается вести машину. Для этого можно воспользоваться «телефоном доверия» МВД по Республике Башкортостан: 8−347−279−32−92 или написать в специальный чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.