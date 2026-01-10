Ричмонд
В Башкирии за сутки выявили почти три десятка пьяных водителей

Госавтоинспекция подвела суточные итоги борьбы с пьянством за рулем.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подвели итоги очередного этапа спецоперации «Трезвый водитель». За минувшие сутки инспекторы ГАИ республики пресекли более 1100 различных нарушений ПДД. Среди самых серьезных — управление автомобилем в нетрезвом виде. От руля отстранили 29 таких водителей. В отношении трех из них составлены протоколы за повторное нарушение.

Также зарегистрировано 38 случаев, когда водители пренебрегли правилами перевозки детей. 19 человек были пойманы за езду без водительских прав, а еще семеро сели за руль, будучи лишенными этого права ранее.

В связи с этим в Госавтоинспекции обратились к жителям. В ведомстве призвали граждан не быть безучастными и сообщать о случаях, когда нетрезвый человек собирается вести машину. Для этого можно воспользоваться «телефоном доверия» МВД по Республике Башкортостан: 8−347−279−32−92 или написать в специальный чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.

