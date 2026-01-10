Ричмонд
Подросток похитил пенсии у односельчан в Омской области

Деньги он решил спрятать.

Источник: Om1 Омск

Полиция Омской области вернула 1,2 миллиона рублей, предназначенных для пенсионных выплат жителям посёлка Малая Бича в Усть-Ишимском районе.

С заявлением о пропаже в отделение МВД обратилась заведующая местной почтой. Под подозрение попал 17-летний внучатый племянник женщины — он периодически помогал ей по работе.

Как сообщили в полиции, юноша вынес один из инкассаторских мешков и уехал в Тобольск, где он учится в колледже. Его задержали в Тюменской области, у села Вагай. При себе у него было 250 000 рублей.

Подросток признался, что мешок сжёг в печке, а оставшийся миллион спрятал под крыльцом дома. При обыске деньги нашли и изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, часть 4, пункт «Б» — кража в крупном размере.