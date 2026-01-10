В России разработали метод для усиления противоопухолевых препаратов

С помощью метода ученые синтезируют и другие биологически активные соединения, в том числе те, которые не были до сих пор известны. «Например, получаем вещества со сложными азотистыми гетероциклами, которые могут потенциально обладать значимым биологическим действием. Также реакция позволяет сделать одностадийную привязку пептидов, нацеленных на опухолевые клетки», — рассказала младший научный сотрудник кафедры Екатерина Кудряшова.