Плачущего ребёнка заметил полицейский — дальше всё изменилось

Полицейский успокоил мальчика, установил с ним контакт и выяснил подробности. Благодаря его действиям удалось связаться с матерью и определить адрес проживания ребенка. В целях безопасности полицейский лично доставил мальчика домой и передал его матери. Женщина поблагодарила сотрудника полиции за оперативную помощь, отзывчивость и профессионализм.