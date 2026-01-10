Плачущего ребёнка заметил полицейский — дальше всё изменилось

На одной из автобусных остановок столицы 9-летний мальчик потерялся, перепутав при посадке мать с сестрой и сев не в тот автобус.
Осознав ошибку, он вышел на следующей остановке и оказался один. Плачущего ребенка заметил сотрудник полиции Гафиз Сугиралиев, который незамедлительно подошел, чтобы помочь.
Полицейский успокоил мальчика, установил с ним контакт и выяснил подробности. Благодаря его действиям удалось связаться с матерью и определить адрес проживания ребенка. В целях безопасности полицейский лично доставил мальчика домой и передал его матери. Женщина поблагодарила сотрудника полиции за оперативную помощь, отзывчивость и профессионализм.
Этот случай еще раз подтверждает, что сотрудники полиции всегда готовы прийти на помощь. Полиция призывает родителей не оставлять детей без присмотра в общественных местах и соблюдать меры безопасности.
Ұлжан Омарова.