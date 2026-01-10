Для волгоградцев с двумя детьми появилось новое пособие в 2026 году

Новое пособие будет доступно для волгоградских семей, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека. Деньги выплачивают только тем родителям, которые получают официальный доход и платят НДФЛ. По сути, новая выплата будет составлять часть компенсации уплаченного НДФЛ.