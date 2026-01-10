Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в 2026 году отремонтируют 42 автодороги

В Ростове намерены отремонтировать более 37,9 километров автодорог в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в 2026 году планируют отремонтировать 42 автомобильных дороги общей протяженностью более 37,9 километров. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В ближайшее время администрация города проведет конкурсные процедуры для определения подрядных организаций, которые займутся реализацией проекта.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 36 дорог:

— Пер. Бориславский, пр. Космонавтов и ул. Стартовая.

— Ул. Бодрая, Лесопарковая, Коминтерна и пер. Газетный.

— Ул. Текучева, Нефедова, пер. Халтуринский и ул. Таврическая.

— Ул. Бондаренко, Гагаринская, Горшкова и ул. Нансена.

— Ул. Вавилова, Тимошенко, Дебальцевская и пер. Госпитальный.

— Ул. Стрелковая, Брестская, Воровского и пер. Сальский.

— Ул. Украинская, 1-я и 2-я Пролетарские, а также 37-я и 18-я Линии.

— Ул. Вити Черевичкина, Налбандяна, пл. Энергетиков и пр. Театральный.

— Пер. Энергетиков, ул. Варфоломеева, пер. Лечебный и ул. Жмайлова.

— Бульвар Дружбы, ул. Пескова, мост по пр. Космонавтов через р. Темерник и путепровод по ул. Нансена-Стадионная (Северный).

Параллельно за счет городского бюджета планируется обновить еще четыре участка: проспект Театральный (участок от ул. Нансена до ул. Текучева), Богатяновский спуск, переулок Джамбульский и проспект Ленина. Также возобновится программа благоустройства грунтовых дорог на улицах Лесной и Целинной.

Также власти намерены завершить реконструкцию улицы Вавилова, ведущую в микрорайон Суворовский.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.