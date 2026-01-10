В Ростове в 2026 году отремонтируют 42 автодороги

В Ростове в 2026 году планируют отремонтировать 42 автомобильных дороги общей протяженностью более 37,9 километров. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
В ближайшее время администрация города проведет конкурсные процедуры для определения подрядных организаций, которые займутся реализацией проекта.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 36 дорог:
— Пер. Бориславский, пр. Космонавтов и ул. Стартовая.
— Ул. Бодрая, Лесопарковая, Коминтерна и пер. Газетный.
— Ул. Текучева, Нефедова, пер. Халтуринский и ул. Таврическая.
— Ул. Бондаренко, Гагаринская, Горшкова и ул. Нансена.
— Ул. Вавилова, Тимошенко, Дебальцевская и пер. Госпитальный.
— Ул. Стрелковая, Брестская, Воровского и пер. Сальский.
— Ул. Украинская, 1-я и 2-я Пролетарские, а также 37-я и 18-я Линии.
— Ул. Вити Черевичкина, Налбандяна, пл. Энергетиков и пр. Театральный.
— Пер. Энергетиков, ул. Варфоломеева, пер. Лечебный и ул. Жмайлова.
— Бульвар Дружбы, ул. Пескова, мост по пр. Космонавтов через р. Темерник и путепровод по ул. Нансена-Стадионная (Северный).
Параллельно за счет городского бюджета планируется обновить еще четыре участка: проспект Театральный (участок от ул. Нансена до ул. Текучева), Богатяновский спуск, переулок Джамбульский и проспект Ленина. Также возобновится программа благоустройства грунтовых дорог на улицах Лесной и Целинной.
Также власти намерены завершить реконструкцию улицы Вавилова, ведущую в микрорайон Суворовский.
