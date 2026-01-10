В Ростове в 2026 году отремонтируют 42 автодороги

Параллельно за счет городского бюджета планируется обновить еще четыре участка: проспект Театральный (участок от ул. Нансена до ул. Текучева), Богатяновский спуск, переулок Джамбульский и проспект Ленина. Также возобновится программа благоустройства грунтовых дорог на улицах Лесной и Целинной.