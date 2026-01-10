Ричмонд
Домашнюю арену клуба «Атырау» — стадион «Нефтяник» реконструируют за 7,4 млрд тенге

В Атырау планируется начать реконструкцию главного стадиона города — спорткомплекса «Мунайши» («Нефтяник»), стоимость которой оценивается в 7,4 млрд тенге. В ходе реконструкции вместимость трибун будет увеличена до 8 тыс. зрителей, сообщили в акимате региона.

Источник: Курсив

В настоящее время завершена проектно-сметная документация обновления стадиона. В рамках реконструкции планируют снести три существующие трибуны и на их месте построить новые, современные.

На стадионе хотят обустроить футбольное поле с подогревом и автоматическим поливом. Его будут освещать четыре мачты высотой 53 метра. Помимо футбольных объектов, на стадионе планируют разместить залы для борьбы, бокса, таэквондо и тенниса, медицинские и массажные кабинеты, VIP-зоны, конференц-зал, телестудию, операторскую, а также создать все необходимые условия для болельщиков. Также предусмотрено благоустройство территории вокруг комплекса.

Ранее изданию «Ак Жайык» в акимате сообщали, что согласно ПСД сметная стоимость реконструкции составляет 7,4 млрд тенге. Обновление планируют провести в 2026—2028 годах.

Отметим, что стадион является домашней ареной клуба казахстанской Премьер-лиги «Атырау». В апреле из-за непрозрачной финансовой деятельности клуб был возвращен в госсобственность.