Домашнюю арену клуба «Атырау» — стадион «Нефтяник» реконструируют за 7,4 млрд тенге

На стадионе хотят обустроить футбольное поле с подогревом и автоматическим поливом. Его будут освещать четыре мачты высотой 53 метра. Помимо футбольных объектов, на стадионе планируют разместить залы для борьбы, бокса, таэквондо и тенниса, медицинские и массажные кабинеты, VIP-зоны, конференц-зал, телестудию, операторскую, а также создать все необходимые условия для болельщиков. Также предусмотрено благоустройство территории вокруг комплекса.