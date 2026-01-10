Ричмонд
Полиция и Росгвардия провели масштабные рейды по проверке мигрантов в Новосибирске

В Новосибирске правоохранительные органы провели серию оперативно-профилактических мероприятий, направленных на контроль в сфере миграции.

Рейды прошли при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии. Совместная группа, в которую вошли сотрудники Центра по противодействию экстремизму, Управления уголовного розыска и Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, проверила места массового пребывания иностранных граждан.

Мероприятия провели в заведениях общественного питания на территории Центрального, Калининского и Дзержинского районов города. Всего в ходе рейдов было проверено 98 иностранных граждан. В отношении трех из них составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания в РФ).

Двое фигурантов были доставлены в Отдел полиции № 1 «Центральный», а один — в Отдел полиции № 5 «Дзержинский» УМВД России по Новосибирску. В отношении них ведется административное производство с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

Ранее стало известно, что 74 мигранта-нелегала выдворят из Новосибирской области.