Полиция и Росгвардия провели масштабные рейды по проверке мигрантов в Новосибирске

Мероприятия провели в заведениях общественного питания на территории Центрального, Калининского и Дзержинского районов города. Всего в ходе рейдов было проверено 98 иностранных граждан. В отношении трех из них составлены административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания в РФ).