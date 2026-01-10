В Ростовской области водителей предупредили о гололеде на дорогах

Госавтоинспекция Ростовской области призвала участников дорожного движения к повышенной осторожности в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. По данным синоптиков, в ближайшие часы в регионе ожидается слабый снег с дождем, который может привести к образованию гололедицы на дорогах, а также налипанию мокрого снега.