В Ростовской области водителей предупредили о гололеде на дорогах

В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Ростовской области призвала участников дорожного движения к повышенной осторожности в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. По данным синоптиков, в ближайшие часы в регионе ожидается слабый снег с дождем, который может привести к образованию гололедицы на дорогах, а также налипанию мокрого снега.

Автомобилистам рекомендуется строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, отказаться от резких маневров и торможений. Особое внимание следует уделять участкам дорог на мостах, эстакадах и в зонах пешеходных переходов.

Пешеходам для обеспечения собственной безопасности необходимо переходить проезжую часть только в разрешенных местах, а в темное время суток или при плохой видимости использовать световозвращающие элементы на одежде.

