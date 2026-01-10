Ричмонд
Минобороны Казахстана прокомментировало появление военной техники в Акмолинской области

Колонна передвигалась на полигон.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 10 янв — Sputnik. В социальных сетях распространилось видео с передвижением военной техники, увиденное всполошило некоторых казахстанцев.

Очевидцы сняли колонну по дороге в Кокшетау Акмолинской области.

За комментарием корреспонденты Sputnik Казахстан обратились в Минобороны, вот что ответили в ведомстве:

«В рамках мероприятий боевой подготовки личного состава в период с 8 по 16 января текущего года на территории Акмолинской области осуществляется плановое передвижение военной техники столичной войсковой части 68665 на полигон Амандык. Выезды подразделений осуществляются в соответствии с утвержденным планом подготовки», — сообщили в Минобороны.

Казахстанцев министерство обороны просит сохранять спокойствие и доверять информации из официальных источников.