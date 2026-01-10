Ричмонд
Минобороны Беларуси сказало, что на борьбу с циклоном вышла военная техника

Военные помогают ликвидировать последствия циклона.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащие отправлены на устранение последствий мощного циклона Улли-Фрэнсис, который обрушил на Беларуси снегопады, сообщили 10 января в Минобороны.

«По данным на 8 утра в ликвидации последствий стихии приняли участие 2943 военнослужащих Вооруженных Сил. На наиболее сложных участках работает более 60 единиц военной и специальной техники».

Ранее Министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси.

А еще синоптики сказали, когда закончится циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси.

Кроме того, синоптики сказали, что 10 января в Беларуси будет идти снег, а мороз усилится.