Минобороны Беларуси сказало, что на борьбу с циклоном вышла военная техника

Военнослужащие отправлены на устранение последствий мощного циклона Улли-Фрэнсис, который обрушил на Беларуси снегопады, сообщили 10 января в Минобороны.
«По данным на 8 утра в ликвидации последствий стихии приняли участие 2943 военнослужащих Вооруженных Сил. На наиболее сложных участках работает более 60 единиц военной и специальной техники».
