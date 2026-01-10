Ричмонд
Первый миллионер нового года: житель Башкирии выиграл в лотерею

Житель Башкирии выиграл миллион рублей в новогоднем розыгрыше.

Источник: Комсомольская правда

Удача улыбнулась жителю Башкирии в самый первый день 2026 года. Он стал одним из победителей лотереи «Мечталлион», выиграв 1 миллион рублей.

Как сообщили в пресс-службе организаторов, новогодний тираж, который прошел 1 января, оказался одним из самых крупных за всю историю. В тот день среди участников разыграли сумму, превышающую 1,5 миллиарда рублей. Суперприз размером более 117 миллионов рублей поделили между двумя счастливчиками из Санкт-Петербурга и Томской области. Еще 64 человека стали миллионерами: один получил 2 миллиона, а 63 человека — по 1 миллиону рублей каждый.

Победитель из Башкирии пока не заявился за своим призом.