Названа дата в январе, когда человечество сможет полюбоваться полным парадом планет

«К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2−3 градуса, после чего парад начнет рассыпаться. Первой, еще до конца января, от Солнца отойдет самая быстрая планета — Меркурий. В течение февраля удалятся сначала Венера, а затем и Марс», — говорится в сообщении.