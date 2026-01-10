В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Шереметьево сняли ограничения на посадку воздушных судов, введенные из-за непогоды.
«Шереметьево полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию», — говорится в заявлении аэропорта.
Там уточнили, что по состоянию на 11:00 мск пассажиры всех прибывших рейсов получили багаж, а те, кто оформил заявление на доставку, получат его в течение дня.
Отмечается, что в Шереметьево продолжают расчистку взлетно-посадочных полос, подъездных путей, а также противообледенительную обработку самолетов.
Также аэропорт оказывает комплексную поддержку тем, кто ожидает вылета в терминалах: пассажирам выдали более 25 тысяч бутылок воды и восемь тысяч сэндвичей и бутербродов и туристические коврики и матрасы.
Аэропорт ввел ограничения на прием самолетов в субботу в 5:00 мск. Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» предупредили о корректировках расписания, в том числе отмене некоторых рейсов.
Причиной произошедшего стала непогода. В ночь на пятницу на Москву и другие регионы центральной части России обрушился циклон «Фрэнсис». Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, за сутки в столице выпало 42 процента от месячной нормы осадков, таким образом, был побит рекорд 1976 года.