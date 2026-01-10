Ричмонд
+16°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шереметьево сняли ограничения на посадку самолетов

В Шереметьево сняли ограничения на прилет самолетов, введенные из-за непогоды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Шереметьево сняли ограничения на посадку воздушных судов, введенные из-за непогоды.

«Шереметьево полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию», — говорится в заявлении аэропорта.

Там уточнили, что по состоянию на 11:00 мск пассажиры всех прибывших рейсов получили багаж, а те, кто оформил заявление на доставку, получат его в течение дня.

Отмечается, что в Шереметьево продолжают расчистку взлетно-посадочных полос, подъездных путей, а также противообледенительную обработку самолетов.

Также аэропорт оказывает комплексную поддержку тем, кто ожидает вылета в терминалах: пассажирам выдали более 25 тысяч бутылок воды и восемь тысяч сэндвичей и бутербродов и туристические коврики и матрасы.

Аэропорт ввел ограничения на прием самолетов в субботу в 5:00 мск. Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» предупредили о корректировках расписания, в том числе отмене некоторых рейсов.

Причиной произошедшего стала непогода. В ночь на пятницу на Москву и другие регионы центральной части России обрушился циклон «Фрэнсис». Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, за сутки в столице выпало 42 процента от месячной нормы осадков, таким образом, был побит рекорд 1976 года.