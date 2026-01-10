В Ростове на следующей неделе в течении трех дней пройдет отключение света

На следующей неделе в Ростове энергетики проведут плановые работы, которые потребуют временного отключения электроэнергии. Об этом сообщает компания «Донэнерго».
Мероприятия будут проводиться в течение трех дней для повышения надежности энергоснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.
Так, 12 и 13 января работы будут выполняться на бульваре Комарова. Следующий этап запланирован на 16 января в переулке Соборном. В указанные дни свет будет отключен в период с девяти утра до пяти (в понедельник до четырех) часов вечера.
