Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на следующей неделе в течении трех дней пройдет отключение света

В Ростове на следующей неделе запланированы плановые работы на энергообъектах.

Источник: Комсомольская правда

На следующей неделе в Ростове энергетики проведут плановые работы, которые потребуют временного отключения электроэнергии. Об этом сообщает компания «Донэнерго».

Мероприятия будут проводиться в течение трех дней для повышения надежности энергоснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в будущем.

Так, 12 и 13 января работы будут выполняться на бульваре Комарова. Следующий этап запланирован на 16 января в переулке Соборном. В указанные дни свет будет отключен в период с девяти утра до пяти (в понедельник до четырех) часов вечера.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.