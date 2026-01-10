«Вагон удалось поставить на место». Трамвай сошел с рельсов из-за снега в Минске

Из-за сложных погодных условий в Минске с рельсов сошел трамвай № 7, пишет агентство «Минск-Новости».
В телеграм-каналах 9 января сообщили, что трамвай двигался в сторону вокзала по улице Платонова. В «Минсктрансе» рассказали, что «из-за скопившегося снега на трамвайных путях произошла сработка стрелочного перевода при прохождении трамвайным вагоном стрелки».
«Путем перемещений вперед и назад, а также расчистки и разработки устройства, вагон удалось поставить на место без привлечения спецмашин и дополнительной помощи», — уточнили в «Минсктрансе».
Проблему удалось решить оперативно, остановка движения составила не более 10 минут. Никто не пострадал.
