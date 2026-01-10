Ричмонд
«Вагон удалось поставить на место». Трамвай сошел с рельсов из-за снега в Минске

Трамвай сошел с рельсов из-за снега в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Из-за сложных погодных условий в Минске с рельсов сошел трамвай № 7, пишет агентство «Минск-Новости».

В телеграм-каналах 9 января сообщили, что трамвай двигался в сторону вокзала по улице Платонова. В «Минсктрансе» рассказали, что «из-за скопившегося снега на трамвайных путях произошла сработка стрелочного перевода при прохождении трамвайным вагоном стрелки».

«Путем перемещений вперед и назад, а также расчистки и разработки устройства, вагон удалось поставить на место без привлечения спецмашин и дополнительной помощи», — уточнили в «Минсктрансе».

Проблему удалось решить оперативно, остановка движения составила не более 10 минут. Никто не пострадал.

Ранее мы писали, что Минобороны Беларуси сказало, что на борьбу с циклоном вышла военная техника.

Прочитайте, что министерство ЖКХ выступило с важным заявлением из-за усиления морозов в Беларуси.

А еще синоптики сказали, когда закончится циклон Улли-Фрэнсис в Беларуси.

Кроме того, синоптики сказали, что 10 января в Беларуси будет идти снег, а мороз усилится.