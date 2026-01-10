Железная дорога Молдовы распродает имущество: Что уйдет с молотка

На фоне затяжного кризиса и многомесячных задержек зарплат, которые довели сотрудников до отчаяния, руководство «Железной дороги Молдовы» (ЖДМ) объявляет о тотальной ликвидации активов. Масштабные аукционы, запланированные на конец января, выглядят как попытка собрать последние средства, пока предприятие находится на грани коллапса.
Что планируют продать:
• Тяжелая техника: 27 января отдельными лотами выставят 54 локомотива (преимущественно тепловозы 3ТЭ10М).
• Вагонный парк: На продажу пойдут 81 танк-контейнер и 41 пассажирский вагон (без тележек, но с тормозными системами).
• Металлолом и комплектующие: Будет реализовано более 5,6 тонн алюминия, секции рефрижераторных вагонов и 90 тележек.
• Запчасти: В ходе нескольких аукционов планируют продать 44 лота неиспользуемых запчастей, товарных запасов и материалов.
• Недвижимость: На следующий день после основной распродажи ЖДМ предложит в аренду два объекта в Кишинёве по адресу ул. Каля Басарабией, 18/1.
Техника и запчасти превращаются в лоты для аукционов, а в это время сотни семей железнодорожников остаются без средств к существованию.
А пойдут ли вырученные миллионы на погашение долгов перед рабочими или исчезнут в «черной дыре» как и всегда?
