Железная дорога Молдовы распродает имущество: Что уйдет с молотка

Масштабные аукционы выглядят как попытка собрать последние средства, пока предприятие находится на грани коллапса.

Источник: Комсомольская правда

На фоне затяжного кризиса и многомесячных задержек зарплат, которые довели сотрудников до отчаяния, руководство «Железной дороги Молдовы» (ЖДМ) объявляет о тотальной ликвидации активов. Масштабные аукционы, запланированные на конец января, выглядят как попытка собрать последние средства, пока предприятие находится на грани коллапса.

Что планируют продать:

• Тяжелая техника: 27 января отдельными лотами выставят 54 локомотива (преимущественно тепловозы 3ТЭ10М).

• Вагонный парк: На продажу пойдут 81 танк-контейнер и 41 пассажирский вагон (без тележек, но с тормозными системами).

• Металлолом и комплектующие: Будет реализовано более 5,6 тонн алюминия, секции рефрижераторных вагонов и 90 тележек.

• Запчасти: В ходе нескольких аукционов планируют продать 44 лота неиспользуемых запчастей, товарных запасов и материалов.

• Недвижимость: На следующий день после основной распродажи ЖДМ предложит в аренду два объекта в Кишинёве по адресу ул. Каля Басарабией, 18/1.

Техника и запчасти превращаются в лоты для аукционов, а в это время сотни семей железнодорожников остаются без средств к существованию.

А пойдут ли вырученные миллионы на погашение долгов перед рабочими или исчезнут в «черной дыре» как и всегда?

