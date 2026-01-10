Редкие кадры енотовидной собаки опубликовал Воронежский заповедник

Енотовидную собаку, как рассказали специалисты, довольно часто путают с енотом. Они действительно похожи внешне, однако енотовидная собака относится к семейству Псовых, то есть, по сути, является родственницей лисами и волкам.
Интересно, что для Воронежской области этот вид не родной — енотовидных собак сюда завезли в первой половине прошлого века, в качестве пушного зверя. Кстати, эти животные впадают в спячку, однако могут бодрствовать во время оттепелей.
Также в декабре в фотоловушку попали и другие обитателя заповедника — косули, лоси и лисы.