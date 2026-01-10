«190 автомобилей извлекли из снежных заносов». Спасатели рассказали, как идет борьба с циклоном Улли-Фрэнсис в Беларуси

10 января в МЧС Беларуси сообщили, что в течении прошедших суток спасатели продолжили оказывать помощь в ликвидации последствий снежного циклона Улли-Фрэнсис, который обрушился на Беларусь.
В это время бушевала непогода: снег и ветер с порывами до 17 м/с. МЧС оказывал помощь в очистке от снега подъездных путей к 417 объектам соцкультбыта. В том числе к 78 больницам, 130 детским садам, 62 школам.
Кроме того, извлечены из снежных заносов 190 автомобилей: в Брестской области — 13, Витебской — 5, Гомельской — 12, Гродненской — 17, Минской — 49, Могилевской — 68 и в Минске — 26. Уточняется, что были задействованы более 100 единиц техники МЧС и более 2,5 тысяч человек личного состава.
Из-за непогоды в Витебске из-за схода снега произошел порыв воздухоопорной мембраны тентового футбольного манежа. А в деревне Осовок Осиповичского района Могилевской области произошло частичное обрушение кровли коровника на территории молочно-товарной фермы.
Еще информируют, что в поселке Брожа Бобруйского района Могилевской области произошло частичное обрушение каркаса теплицы лесного питомника. Из-за сложных условий на дорогах происходили задержи общественного и пассажирского транспорта. Но, к счастью, по оперативной информации, пострадавших нет.
