«190 автомобилей извлекли из снежных заносов». Спасатели рассказали, как идет борьба с циклоном Улли-Фрэнсис в Беларуси

Кроме того, извлечены из снежных заносов 190 автомобилей: в Брестской области — 13, Витебской — 5, Гомельской — 12, Гродненской — 17, Минской — 49, Могилевской — 68 и в Минске — 26. Уточняется, что были задействованы более 100 единиц техники МЧС и более 2,5 тысяч человек личного состава.