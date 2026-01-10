В городе Шахты ограничили водоснабжение почти двадцати улиц

В городе Шахты снижено давление воды в направлении пос. Майский. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная. По ее словам, причина ограничения подачи ресурса — проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводе по адресу: ул. Устинова, д. 60.