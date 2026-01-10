В городе Шахты ограничили водоснабжение почти двадцати улиц

Министр уточнила, что с нестабильным водоснабжением столкнулись жители таких улиц как Депутатская, Майская (д. 26−34), Устинова, Тютчева, Катаева, Степная, Заломова, Образцова, Творческая, Симферопольская, а также переулков Мостовой, Розовый, Зеленый, бульвара Аллейный (д. 2−8), и прилегающих к ним улиц.
«Ответственная организация: ГУП РО “УРСВ”. Ориентировочное время завершения работ 22:00 10 января. Подвоз воды будет осуществляться по заявкам абонентам», — резюмировала госпожа Пшеничная.
Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в городе Шахты из-за аварийно-ремонтных работ на пересечении улицы Столичной и переулка Терешковой снизили давление воды сразу в семи районах.