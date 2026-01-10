За сутки в Иркутской области потушено девять пожаров

За прошедшие сутки в Иркутской области произошло девять пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС региона, в них получили травмы два человека, еще двое были спасены. На пожаре в двухквартирном доме города Братска пострадала 63-летняя пенсионерка. Сибирячка наступила на раскаленную часть от натяжного потолка. Двое ее внуков эвакуировались без проблем. А в деревне Тайтурка загорелось помещение для содержания скота.