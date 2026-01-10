За сутки в Иркутской области потушено девять пожаров

За прошедшие сутки в Иркутской области произошло девять пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС региона, в них получили травмы два человека, еще двое были спасены. На пожаре в двухквартирном доме города Братска пострадала 63-летняя пенсионерка. Сибирячка наступила на раскаленную часть от натяжного потолка. Двое ее внуков эвакуировались без проблем. А в деревне Тайтурка загорелось помещение для содержания скота.
— Звеном газодымозащитной службы выведены 10 голов крупного рогатого скота. В результате пожара поврежден коровник на площади 200 квадратных метров. Спасены 24 коровы и 20 свиней, погибла 1 корова, — поделились в ведомстве.
А в селе Унгин Осинского района мужчина получил отравление угарным газом. Брусовый дом быстро охватил огонь. Во всех случаях причиной трагедии стала неисправная работа электросети.