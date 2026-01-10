Россиян предупредили о мошенниках, якобы формирующих списки для капремонта

«Часто весь чат создается для одной реальной жертвы, остальные “участники” — боты или сами злоумышленники, которые имитируют активность и отправку кодов, подталкивая человека к необдуманным действиям. Расчет сделан на то, что в период длительных выходных жертва столкнется с задержками при восстановлении доступа к учетной записи, что даст атакующим время», — объяснили в Angara Security.