В Краснодаре стартовала диспансеризация взрослого населения

Бесплатное обследование здоровья доступно всем краснодарцам, имеющим полис ОМС. Для тех, кому от 18 до 39 лет, диспансеризацию можно проходить раз в три года, людям старше 40 лет — раз в год.
«Диспансеризация нужна для раннего выявления заболеваний, Это способствует предотвращению развития серьезных осложнений», — рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.
В наступившем году обследование у врачей могут пройти краснодарцы 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годов рождения. Диспансеризация проходит в два этапа.