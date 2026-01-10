Ричмонд
В Краснодаре стартовала диспансеризация взрослого населения

Краснодарцы могут пройти диспансеризацию в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Бесплатное обследование здоровья доступно всем краснодарцам, имеющим полис ОМС. Для тех, кому от 18 до 39 лет, диспансеризацию можно проходить раз в три года, людям старше 40 лет — раз в год.

«Диспансеризация нужна для раннего выявления заболеваний, Это способствует предотвращению развития серьезных осложнений», — рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

В наступившем году обследование у врачей могут пройти краснодарцы 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годов рождения. Диспансеризация проходит в два этапа.