Один авиарейс из Москвы в Минск отменен, а два задерживаются из-за непогоды

Непогода вносит коррективы в полеты самолетов, сообщает БелТА.
Задержаны на несколько часов рейсы «Аэрофлота» и «Белавиа» из Шереметьево. Уточняется, что первый приземлится вместо 10.15 в 12.55, а второй — вместо 11.35 в 13.10. Кроме того, отменен рейс из Москвы с прибытием в Минск в 15.35.
Информируют, что ряд рейсов, в частности, из Дубая, Москвы, Ташкента, ранее прилетели с задержками. Были и задержки в вылетах, отменен вылет «Аэрофлота» в 16.25.
Мы уже сообщали о снежном циклоне в Беларуси. Непогода доставила проблемы и в Москве. Из-за этого Шереметьево вводил ограничения.
Что касается Национального аэропорта в Минске, то там службы переведены на усиленный режим работы. Принимаются необходимые меры для расчистки взлетно-посадочных полос.
Ранее мы писали, что Минобороны Беларуси сказало, что на борьбу с циклоном вышла военная техника.
