Один авиарейс из Москвы в Минск отменен, а два задерживаются из-за непогоды

Задержаны на несколько часов рейсы «Аэрофлота» и «Белавиа» из Шереметьево. Уточняется, что первый приземлится вместо 10.15 в 12.55, а второй — вместо 11.35 в 13.10. Кроме того, отменен рейс из Москвы с прибытием в Минск в 15.35.