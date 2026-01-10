В Ростовской области 14-летний водитель попал в ДТП, двое пассажиров пострадали

В городе Зверево Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором фигурантом стал 14-летний водитель. Инцидент случился вечером 9 января на улице Рижской.
По предварительной информации региональной Госавтоинспекции, несовершеннолетний, находясь за рулем автомобиля «Лада Калина», не рассчитал скорость и потерял контроль над управлением. В результате машина вылетела с проезжей части и совершила столкновение с придорожным деревом.
В момент аварии в салоне транспортного средства находились двое 16-летних пассажиров. Оба подростка получили травмы различной степени тяжести. После происшествия их доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что доступ к ключам от автомобиля юный водитель получил из-за недостаточного контроля со стороны взрослых. В отношении родителей мальчика уже составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Все материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего правового решения.
