В Ростовской области 14-летний водитель попал в ДТП, двое пассажиров пострадали

Сотрудники полиции в ходе проверки установили, что доступ к ключам от автомобиля юный водитель получил из-за недостаточного контроля со стороны взрослых. В отношении родителей мальчика уже составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Все материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для дальнейшего правового решения.