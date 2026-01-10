Ричмонд
Заседание оперштаба по газификации прошло в Самарской области

В Самаре Виталий Шабалатов провел заседание оперштаба по газификации.

Источник: https://t.me/minenergo63region

В Самарской области 9 января прошло совещание оперштаба по газификации под председательством Виталия Шабалатова. Его организовали в связи с большим количеством смертей от отравления угарным газом. Напомним, что в новогодние праздники из-за этого погибли шесть человек, еще трое попали в больницу.

«В штабе приняли участие министр энергетики и ЖКХ Виталий Брижань, представители минэнерго, ГЖИ, муниципальных образований, газораспределительных организаций», — прокомментировала пресс-служба регионального минэнерго.

По итогам заседания оперштаба дали ряд поручений главам городов и районов, коммунальным компаниям.