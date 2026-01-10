«Зелёный коридор» уже не тот: В аэропорту Кишинева у пассажирки изъяли более 48 тысяч долларов

27-летняя пассажирка выбрала для прохождения контроля так называемый «зеленый коридор», предназначенный для лиц, не имеющих товаров и денежных средств, подлежащих обязательному декларированию. В ходе проверки у неё была обнаружена незадекларированная сумма в размере 48 100 долларов США.