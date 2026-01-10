Ричмонд
Загадочные световые столбы озарили небо Лунинца

Необычное природное явления наблюдали ночью жители Лунинца.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях показали фото из Лунинца, где ночью могли наблюдать необычное визуальное явление, пишет телеграм-канал «1 регион».

Циклон Улли-Фрэнсис принес в Беларусь не только горы снега и морозы, но и необычное природное явление. Вот такие световые столбы увидели в Лунинце, что в Брестской области, в ночном небе.

Тем временем, борьба со стихией продолжается. Спасатели рассказали, как идет борьба с циклоном: «190 автомобилей извлекли из снежных заносов».

Еще рассказали, что один авиарейс из Москвы в Минск отменен, а два задерживаются из-за непогоды.

Кроме того, трамвай сошел с рельсов из-за снега в Минске: «Вагон удалось поставить на место».