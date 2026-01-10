Ричмонд
Снегопад в Молдове: какова обстановка на дорогах через сутки после разгула стихии

Дорожники продолжают расчистку трасс в Молдове, однако угроза гололеда сохраняется.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. На трассах в Молдове утром в субботу сохраняются сложные зимние условия, сообщает Национальная администрация дорог (НАД). По информации ведомства, дороги в основном расчищены и доступны для движения, однако проезжая часть влажная, из-за чего на некоторых участках образуется наледь.

Сообщается, что в течение ночи дорожные службы работали для обеспечения безопасного движения транспорта на ключевых национальных трассах с интенсивным движением и межрегиональным сообщением. В работах участвовали 29 дорожных рабочих и 50 единиц спецтехники. Было использовано 149 тонн технической соли и 27 тонн противогололедного реагента.

При этом министр инфраструктуры Молдовы Владимир Боля пожаловался в соцсети на то, что недовольные неоперативными действиями дорожников жители страны сделали его «единственным ответственным за зиму», а равно как и за расчистку дорог. По его мнению, реальная ситуация на дорогах не так плоха.

Министр предложил думать позитивно: «Тем не менее снег — это большое благо для фермеров, и я очень рад за них», — заключил Боля.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в Молдове сохранится морозная погода, возможен слабый снег, что способствует риску образования гололеда. В ночные часы температура может опускаться до −15°C, днем ожидается от −10°C до −4°C.