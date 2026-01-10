В Омской области значительно выросло число случаев мужского бесплодия

По словам заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий Регионального клинического перинатального центра Людмилы Макаркиной, во время медосмотров проблемы с репродуктивным здоровьем были выявлены у 176 человек. Результаты скрининга еще более неутешительны. С начала 2025 года у жителей региона было проведено 20 519 скринингов. В большинстве случаев обследования показали кардинальные изменения в репродуктивной системе.