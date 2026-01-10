В Омской области значительно выросло число случаев мужского бесплодия

В региональном минздраве рассказали о годовых итогах программы бесплатной репродуктивной диспансеризации. В 2025-м году она проходила по нацпроекту «Семья».
Репродуктивная диспансеризация проходила в два этапа. Первый включал осмотр профильных специалистов: акушера-гинеколога и уролога или андролога, второй — репродуктивный скрининг. Диспансеризация была направлена на выявление явных и скрытых проблем со здоровьем, мешающих омичам в возрасте от 20 до 49 лет зачать, выносить и родить здорового малыша.
Обследования проходили не только в Омске, но и во всех 32-х районах области, куда выезжали бригады врачей. Как показали результаты обследования, крепким репродуктивным здоровьем омичи похвастаться не могут. При этом особую тревогу вызывает рост числа случаев мужского бесплодия.
По словам заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий Регионального клинического перинатального центра Людмилы Макаркиной, во время медосмотров проблемы с репродуктивным здоровьем были выявлены у 176 человек. Результаты скрининга еще более неутешительны. С начала 2025 года у жителей региона было проведено 20 519 скринингов. В большинстве случаев обследования показали кардинальные изменения в репродуктивной системе.
«Проведенные скрининги показали явный рост случаев мужского бесплодия в браке. Молодые люди имеют серьезные проблемы со спермограммой. Конечно же, они получают консультации специалистов, рекомендации уролога, андролога, подбирается эффективное лечение. У нас есть много примеров, когда после этого в семье появляется малыш, которого родители ждали много лет», — рассказала Людмила Макаркина.
Медики предупреждают: любые факторы риска могут стать причиной не только бесплодия, но и неразвивающейся беременности, преждевременных родов, внутриутробного инфицирования плода и других патологий. Именно поэтому так важно своевременно пройти диспансеризацию — на современном этапе развития медицины многие заболевания успешно лечатся.