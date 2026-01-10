Ричмонд
Минтранс: расчистка от снега в стране не прекращается ни на минуту

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Расчистка от снега объектов транспортной инфраструктуры в стране не прекращается ни на минуту, об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Источник: Sputnik.by

По данным ведомства, в сложных погодных условиях очистка автомобильных дорог, железнодорожных путей и аэродромов проводится в усиленном режиме круглосуточно.

«Задействованы все ресурсы, при необходимости привлекается дополнительная техника», — отметили в ведомстве.

По состоянию на утро субботу на республиканских и местных дорогах на очистке снега работали почти 3,5 тысяч человек и около 2,5 тысяч единиц спецтехники (на республиканских — 1 412 человек и 1131 единиц техники, на местных — 2 087 человек и 1 367 единиц техники).

В Минтрансе обратили внимание, что непрерывно ведутся работы на железной дороге. В ночь на 10 января трудились более 800 железнодорожников, было задействованы 10 снегоуборочных машин. Всего за минувшую ночь очищено около 73 км железнодорожного пути.

В Национальном аэропорту Минск, а также в областных аэропортах для уборки снега и обработке антигололедными реагентами аэродромов, взлетно-посадочных полос и привокзальных территорий задействованы порядка 260 человек и свыше 60 единиц техники.

Снова снежно

Циклон «Улли» обрушился на Беларусь на текущей неделе и принес с собой обильный снег и сильный ветер.

По прогнозам синоптиков, южный циклон постепенно будет терять активность в выходные.

В субботу, температура воздуха по республике составит от −8°С до −13°С, ожидается снег и гололедица, ветер переменных направлений умеренный. В ночные часы при прояснениях минимальная температура воздуха может опуститься до −26°С.