Собянин: В 2025 году московская медицина сделала мощный рывок

«В 2025 году московская медицина сделала мощный рывок. Она стала более персонализированной, технологичной и, что очень важно, — ещe доступнее. В частности: экстренная помощь стала быстрее и эффективнее. Открыли флагманский центр в больнице им. В. М. Буянова, где помощь получили уже почти 40 тыс. пациентов; выполнили чуть менее 30 тыс. хирургических вмешательств, из которых почти 10 тыс. — экстренные. По новому стандарту работают шесть флагманских центров и все приeмные отделения стационаров», — говорится в сообщении.
В поликлиниках теперь есть всe необходимое: полный набор специалистов, современное оборудование и комфорт. Было обновлено и построено больше 340 медучреждений, которые работают по единому московскому стандарту.
Открылось 11 новых центров женского здоровья, где москвички могут получить всю необходимую помощь по новому стандарту — от консультаций и диагностики до подготовки к родам и послеродового наблюдения. Всего в городе таких центров 16.
Детская медицина вышла на новый уровень. Заработали суперсовременный многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира, несколько обновлeнных исторических корпусов Морозовской больницы, шесть специализированных центров по лечению заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта на базе крупнейших детских стационаров. Для семей с детьми, рождeнных раньше срока, с низким весом или перенeсших критическое состояние создали проект «Ранняя помощь», в котором врачи, специалисты соцзащиты и образования помогают малышам развиваться в соответствии с нормой.
Диагностика стала точнее и масштабнее. Был открыт пятый эндоскопический центр в больнице им. С. С. Юдина. Организованы бесплатные обследования в поликлиниках и эндоскопических центрах в рамках проекта по профилактике онкологических заболеваний ЖКТ.
Госпитализацию и лечение в стационаре сделали проще и прозрачнее. Запустили новую систему маршрутизации между поликлиниками и стационарами — время ожидания плановой госпитализации сократилось в два раза. Перевели все городские больницы на использование браслетов с QR-кодами для пациентов. Теперь врачи и медсeстры видят в системе весь лечебно-диагностический путь пациента и не тратят время на поиск и внесение данных.