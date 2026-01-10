Собянин: В 2025 году московская медицина сделала мощный рывок

«В 2025 году московская медицина сделала мощный рывок. Она стала более персонализированной, технологичной и, что очень важно, — ещe доступнее. В частности: экстренная помощь стала быстрее и эффективнее. Открыли флагманский центр в больнице им. В. М. Буянова, где помощь получили уже почти 40 тыс. пациентов; выполнили чуть менее 30 тыс. хирургических вмешательств, из которых почти 10 тыс. — экстренные. По новому стандарту работают шесть флагманских центров и все приeмные отделения стационаров», — говорится в сообщении.