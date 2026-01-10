Ричмонд
Рустам Минниханов поделился зимней фотографией Акдуса

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале новую фотографию с алабаем Акдусом.

«Кар күп яуса, ел уңышлы булыр микән? (Будет ли год успешным, если выпадет много снега?)», — написал татарстанский лидер.

Напомним, щенка алабая белого окраса Раису Татарстана подарил экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов регулярно делится фотографиями с прогулок с домашним питомцем — снимки набирают много положительных реакций.

Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
