Футбольная команда будет расформирована в Беларуси

Женская футбольная команда «Нафтан-Новополоцк» будет расформирована в 2026 году, сообщает sport5.by со ссылкой на пресс-службу клуба.
Уточняется, что это решение принято в связи с изменениями в законодательстве, которые обусловливают ограничения в финансировании.
Сообщается, что девушки представляли город в Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу. Они завершили сезон на 7-м месте среди 11 команд.
