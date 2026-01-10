Ричмонд
Футбольная команда будет расформирована в Беларуси

Женская футбольная команда «Нафтан-Новополоцк» будет расформирована.

Источник: Комсомольская правда

Женская футбольная команда «Нафтан-Новополоцк» будет расформирована в 2026 году, сообщает sport5.by со ссылкой на пресс-службу клуба.

Уточняется, что это решение принято в связи с изменениями в законодательстве, которые обусловливают ограничения в финансировании.

Сообщается, что девушки представляли город в Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу. Они завершили сезон на 7-м месте среди 11 команд.

