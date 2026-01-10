Власти планируют снизить цены на перелеты из Екатеринбурга в 21 город России

В список направлений, куда уральцы смогут отправиться на самолете по сниженным ценам, попали Абакан, Астрахань, Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Саратов, Томск. Кроме того, будут просубсидированы рейсы на Ямал (Надым, Ноябрьск, Салехард), в Югру (Нягань, Ханты-Мансийск, Советский, Урай) и Ижевск в Удмуртии — по словам Дениса Паслера, средства на перевозки будут выделены из бюджета принимающих регионов и федерального бюджета.