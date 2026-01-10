Резиденцию Деда Мороза в Самаре посетили более 19 тысяч человек

9 января всех желающих поздравлял Дзед Мароз из Беларуси. Сегодня, 10 января, на площади Куйбышева можно встретить Чысхаана из Якутии, а 11 января поздравлять самарцев будет татарский зимний волшебник Кыш Бабай. Праздничные программы проходят с 12.00 до 16.00. Вход на них свободный для всех, в резиденцию проходят группы по 15−20 человек.