Резиденцию Деда Мороза в Самаре посетили более 19 тысяч человек

В Самаре завершается работа усадьбы Деда Мороза на площади Куйбышева.

Источник: администрация Самары

За новогодние праздники усадьбу Деда Мороза в Самаре посетили более 19 тысяч человек. Такие цифры приводит мэрия. Напомним, что усадьба находится на площади Куйбышева, и сейчас резиденция доброго волшебника уже завершает свою работу.

«В заключительные дни новогодних каникул вместе с самарским Дедом Морозом гостей встречают его “коллеги” из других стран и республик», — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

9 января всех желающих поздравлял Дзед Мароз из Беларуси. Сегодня, 10 января, на площади Куйбышева можно встретить Чысхаана из Якутии, а 11 января поздравлять самарцев будет татарский зимний волшебник Кыш Бабай. Праздничные программы проходят с 12.00 до 16.00. Вход на них свободный для всех, в резиденцию проходят группы по 15−20 человек.