Роспотребнадзор проконсультирует пассажиров при задержках авиарейсов

Роспотребнадзор поможет пассажирам при задержках рейсов и проблемах с багажом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор на фоне сбоев в работе воздушного транспорта оказывает консультационную помощь пассажирам при задержках авиарейсов и проблемах с выдачей багажа, рассказали в ведомстве.

«Снежный циклон, прошедший в Москве 9 января, вызвал сбои в работе воздушного транспорта. Роспотребнадзор оказывает пассажирам помощь в рамках защиты прав потребителей. Если авиакомпания откажет в удовлетворении законных требований пассажира, Роспотребнадзор готов принять обращение и оказать консультационную и практическую помощь в защите прав потребителей», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что Роспотребнадзор готов и далее содействовать урегулированию споров на досудебном уровне, а также при необходимости в подготовке материалов для обращения в суд.

«Обращения можно направлять через раздел “Обращения граждан” на официальном сайте rospotrebnadzor.ru или звонить в Единый консультационный центр по телефону 8 800 555−49−43, звонок бесплатный для абонентов по России», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что рекордный снегопад за последние 56 лет прошел в Москве в пятницу, за сутки выпало 42% от месячной нормы осадков.