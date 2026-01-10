Ричмонд
В Иркутской области прокуратура помогла инвалиду получить лекарства

Лекарства входили в перечень жизненно необходимых.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области правоохранители помогли инвалиду получить лекарства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, житель Балаганского района имел право на льготные медикаменты, но ему их не предоставляли бесплатно.

— Заявителю, имеющему инвалидность, на основании индивидуальной программы реабилитации назначен прием определенного лекарственного препарата, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, — поделились в надзором ведомстве.

На основании этих нарушений прокуратура внесла представление. После вмешательства надзорного ведомства заявитель был в полном объёме и бесплатно обеспечен необходимым ему препаратом.