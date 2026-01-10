В Соцфонде напомнили, на какие льготы могут рассчитывать воронежские предпенсионеры

Граждане, которым до выхода на страховую пенсию осталось менее пяти лет, имеют право на статус предпенсионера. Этот статус открывает доступ к ряду федеральных и региональных мер поддержки. Каких именно — об этом 10 января рассказали в Социальном фонде России по Воронежской области.
Независимо от места жительства, для людей предпенсионного возраста действуют единые правила налоговых послаблений: освобождение от налога на один объект недвижимости (квартиру, дом или гараж) и шесть соток земли. А также трудовые гарантии: работодатель обязан предоставлять два оплачиваемых дня в год на диспансеризацию. Кроме того законом предусмотрена защита от увольнения по причине возраста.
Предпенсионеры могут бесплатно пройти профессиональное переобучение и получать повышенное пособие по безработице.
На уровне субъектов РФ (включая Воронежскую область) могут действовать дополнительные льготы: бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на оплату услуг ЖКХ и приобретение лекарств.
Для получения большинства льгот ведомства запрашивают данные самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия. Однако гражданин может и сам получить справку о статусе предпенсионера, например, онлайн (через портал «Госуслуги») или лично — в клиентской службе регионального отделения Соцфонда РФ. Документ формируется под конкретную цель: для налоговой службы, центра занятости или работодателя.