В Соцфонде напомнили, на какие льготы могут рассчитывать воронежские предпенсионеры

Независимо от места жительства, для людей предпенсионного возраста действуют единые правила налоговых послаблений: освобождение от налога на один объект недвижимости (квартиру, дом или гараж) и шесть соток земли. А также трудовые гарантии: работодатель обязан предоставлять два оплачиваемых дня в год на диспансеризацию. Кроме того законом предусмотрена защита от увольнения по причине возраста.