В Госжилинспекции РТ напомнили, кто должен убирать снег и лед с домов

«Если вы заметили сосульки на внешней стороне своего балкона, вы обязаны письменно уведомить об этом управляющую компанию. Если УК проигнорировала ваше обращение, необходимо подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию Республики Татарстан. Важно: если вы не предприняли этих шагов, а сосулька упала с вашего балкона или козырька и причинила вред, вас могут обязать возместить ущерб», — подчеркнули в ведомстве.