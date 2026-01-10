Самарских ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с новогодними праздниками

В Самарской области ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с новогодними праздниками. Юлия Хаджиева, депутат Самарской губернской думы от фракции «Единая Россия» передала поздравления и подарки Ивану Павлову, фронтовику, и Галине Стакановой, которая является инвалидом Великой Отечественной войны.
Галина Стаканова родилась в 1934 году. В возрасте семи лет ее семья попала под бомбежку. Галину спасли врачи, но она осталась круглой сиротой.
Иван Павлов участвовал в Сталинградской битве, воевал на четырех фронтах. Имеет медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнисберга», «За победу над Японией», ордены Великой Отечественной войны 1 и 2 степени.
Глава сельского поселения Кротовка Кинель-Черкассого района и секретарь местного первичного отделения партии Александра Данильцева навестила участницу войны Валентину Бойкову, поблагодарила ее за мужество и стойкость.
По словам организаторов, такие встречи помогают прикоснуться к истории и услышать историю из первых уст. Подобная акция проводится уже в шестой раз при поддержке партийного проекта «Историческая память».