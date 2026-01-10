Собянин: У станции метро «Лианозово» появились три подземных пешеходных перехода

«Продолжаем развивать городскую инфраструктуру около новых станций метро. Подземные переходы построили через Лианозовский проезд и ул. Дубнинская. Теперь можно пройти напрямую до остановочного пункта Лианозово МЦД-1, а по тоннелю через Лианозовский проезд спуститься на станцию метро “Лианозово”. Привели в порядок и существующий подземный пешеходный переход. Там возвели дополнительный выход — к остановке городского транспорта со стороны Лианозовского проезда. Адаптировали всe для маломобильных граждан», — говорится в сообщении.