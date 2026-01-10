Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: У станции метро «Лианозово» появились три подземных пешеходных перехода

У станции метро «Лианозово» появились три подземных пешеходных перехода. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: Reuters

«Продолжаем развивать городскую инфраструктуру около новых станций метро. Подземные переходы построили через Лианозовский проезд и ул. Дубнинская. Теперь можно пройти напрямую до остановочного пункта Лианозово МЦД-1, а по тоннелю через Лианозовский проезд спуститься на станцию метро “Лианозово”. Привели в порядок и существующий подземный пешеходный переход. Там возвели дополнительный выход — к остановке городского транспорта со стороны Лианозовского проезда. Адаптировали всe для маломобильных граждан», — говорится в сообщении.

Теперь ежедневные маршруты жителей районов Лианозово, Восточное Дегунино и Дмитровский до станции «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии стали комфортнее. Пассажиры будут быстрее пересаживаться на различные виды транспорта.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше